Страны Балтии могут закрыть свои порты для судов РФ, не дожидаясь решения ЕС

Три страны Балтии могут запретить российским судам заходить в свои порты, если дискуссии о совместном решении Европейского Союза затянутся.

Об этом сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ранее в среду стало известно, что правительство Литвы планирует запретить судам, ходящим под российским флагом или имеющим какие-либо другие связи с Россией, ее гражданами или компаниями.

Позже правительство заявило, что отложит национальное решение, поскольку Европейская комиссия предложила ввести запрет на всей территории ЕС.

"Если будут долгие обсуждения (о запрете в ЕС), то мы предложили бы реализовать это в координации с (балтийскими) соседями. Мы договорились в принципе", - сказала Шимоните.

Как сообщалось, страны Европейского Союза рассматривают возможность запрета на вход российских кораблей в порты блока, преследуя цель усилить морские ограничения после остановки воздушного движения.