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ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб, поданных против Украины

Среда, 2 марта 2022, 18:22

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве исключительного шага объявил о приостановлении всех процессов и коммуникаций, требующих ответа или действий со стороны украинского правительства.

Об этом говорится в решении Суда, находящегося в распоряжении "Европейской правды".

Это беспрецедентное решение, процедуры для которого до сих пор не были предусмотрены, принятое 2 марта по запросу украинского правительства.

Этот запрос поступил от Минюста 24 февраля, в первый день российского вторжения, в нем Киев просил "приостановить рассмотрение дел, касающихся Украины". ЕСПЧ в своем решении применил еще более широкие послабления.

Рассмотрение будет приостановлено относительно "дел против Украины", а не "применительно к Украине"; это означает, что изучение документов, доказательств и т.п. по делу "Украина против России", в том числе вынесение решения о приемлемости дела против Кремля относительно нарушений на оккупированном Донбассе – будут продолжаться. Как рассказывала ЕП, это дело о привлечении к ответственности агрессора было рассмотрено в январе, и по ней суду осталось только принять решение.

Также у Украины будет возможность инициировать новые дела против государства-агрессора.

Единственный тип дел против Украины, которые теоретически могут быть рассмотрены – это применение срочных мер, если такую ​​инициируют граждане или другое государство.

В тех делах против Украины, где рассмотрение уже состоялось и осталось принять решение – эти решения будут приняты, но Суд не будет их обнародовать, чтобы не отвлекать украинское правительство.

Все временные лимиты, которые ранее были выдвинуты в адрес Украины (относительно действий или ответа Киева) в текущих или старых правах – отменяются.

Приостановка будет действовать на неограниченное время.

Как сообщалось, во вторник ЕСПЧ приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов.

В то же время Украина инициировала рассмотрение в более авторитетном для РФ международном суде. Детали в статье: В Гаагу за геноцидом: что написала Украина в иске против России в Суд ООН

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ЕСПЧ Война с РФ Международные суды

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