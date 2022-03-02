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Боррель скликав позачергову зустріч міністрів ЄС за участі Кулеби, Блінкена і Столтенберга

Середа, 2 березня 2022, 19:09

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель скликав на п’ятницю позачергове засідання Ради міністрів закордонних справ за участі глав МЗС країн-союзників, міністра закордонних справ України та генсека НАТО.

Про це Боррель повідомив у Twitter, пише "Європейська правда".

"У п'ятницю я скликав позачергову Раду із закордонних справ ЄС і запросив главу МЗС Дмитра Кулебу, держсекретаря США Ентоні Блінкена, главу МЗС Британії Ліз Трасс, главу МЗС Канади Мелані Жолі та генсека НАТО приєднатися до нас. Ми разом у трансатлантичній єдності проти вторгнення Росії та солідарні з Україною", - написав Боррель.

Як повідомлялося, 2 березня ЄС оприлюднив перелік російських банків, які будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT. В цей перелік увійшли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.

Європейський Союз також забороняє ввезення в Росію банкнот євро.

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