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Боррель созвал внеочередную встречу министров ЕС с участием Кулебы, Блинкена и Столтенберга

Среда, 2 марта 2022, 19:09

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал на пятницу внеочередное заседание Совета министров иностранных дел с участием глав МИД стран-союзников, министра иностранных дел Украины и генсека НАТО.

Об этом Боррель сообщил в Twitter, пишет "Европейская правда".

"В пятницу я созвал внеочередной Совет по иностранным делам ЕС и пригласил главу МИД Дмитрия Кулебу, госсекретаря США Энтони Блинкена, главу МИД Британии Лиз Трасс, главу МИД Канады Мелани Жоли и генсека НАТО присоединиться к нам. Мы вместе в трансатлантическом единстве против торгов России и солидарны с Украиной", – написал Боррель.

Как сообщалось, 2 марта ЕС обнародовал перечень российских банков, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT. В этот список вошли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.

Европейский Союз также запрещает ввоз в Россию банкнот евро.

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Война с РФ Боррель

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