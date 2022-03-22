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У Фінляндії затримали 21 яхту, що може належати підсанкційним олігархам РФ

Вівторок, 22 березня 2022, 08:51

Фінська митниця затримала 21 яхту, яка може належати підсанкційним російським олігархам або їхнім компаніям.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Про затримання суден стало відомо минулого четверга та п'ятниці. Митниця розслідує, чи належать яхти особам або організаціям, які перебувають під санкціями ЄС. 

Наразі точно не відомо, чи це так, оскільки судна зареєстровані по всьому світу.

Якщо митниця отримає достатню впевненість у приналежності, то відповідальне відомство із примусового стягнення боргів зможе перейти до заморожування майна.

Як повідомлялося, влада Гібралтару затримала супер'яхту, пов'язану з власником найбільшого в Росії виробника сталевих труб Дмитрія Пумпянського.

21 березня у порт турецького міста Бодрум зайшла супер'яхта російського мільярдера Романа Абрамовича Solaris, їй намагалася завадити пришвартуватися юнацька команда українських яхтсменів.

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Війна з РФ Фінляндія санкції

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