В Финляндии задержали 21 яхту, которая может принадлежать подсанкционным олигархам РФ
Финская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам или их компаниям.
Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".
О задержании судов стало известно в прошлый четверг и пятницу. Таможня расследует, принадлежат ли яхты лицам или организациям, находящимся под санкциями ЕС.
Пока точно не известно, так ли это, поскольку суда зарегистрированы по всему миру.
Если таможня получит достаточную уверенность в принадлежности, то ответственное ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию имущества.
Как сообщалось, власти Гибралтара задержали суперъяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.
21 марта в порт турецкого города Бодрум зашла суперъяхта российского миллиардера Романа Абрамовича Solaris, ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.