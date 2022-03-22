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В Финляндии задержали 21 яхту, которая может принадлежать подсанкционным олигархам РФ

Вторник, 22 марта 2022, 08:51

Финская таможня задержала 21 яхту, которая может принадлежать подсанкционным российским олигархам или их компаниям.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

О задержании судов стало известно в прошлый четверг и пятницу. Таможня расследует, принадлежат ли яхты лицам или организациям, находящимся под санкциями ЕС.

Пока точно не известно, так ли это, поскольку суда зарегистрированы по всему миру.

Если таможня получит достаточную уверенность в принадлежности, то ответственное ведомство по принудительному взысканию долгов сможет перейти к замораживанию имущества.

Как сообщалось, власти Гибралтара задержали суперъяхту, связанную с владельцем крупнейшего в России производителя стальных труб Дмитрия Пумпянского.

21 марта в порт турецкого города Бодрум зашла суперъяхта российского миллиардера Романа Абрамовича Solaris, ей пыталась помешать пришвартоваться юношеская команда украинских яхтсменов.

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