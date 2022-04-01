Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії спростовує інформацію про те, що Вірменія ніби то забезпечила транзит для найманців із Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пашинян пише на своїй сторінці у twitter.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію",- пише він.

It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia. — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 31, 2022

Нагадаємо, напередодні у турецьких медіа з’явилася інформація про загадковий авіварейс із Сирії до РФ. Цей рейс намагалися пов’язати із перевезенням першої партії сирійських бойовиків, завербованих РФ для війни проти України.

Про спроби РФ знайти найманців на Близькому Сході, читайте Сирійський легіон Путіна: на яку допомогу може розраховувати РФ