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Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян

П'ятниця, 1 квітня 2022, 01:21

Прем’єр-міністр Вірменії спростовує інформацію про те, що Вірменія ніби то забезпечила транзит для найманців із Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пашинян пише на своїй сторінці у twitter.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію",- пише він.

 Нагадаємо, напередодні у турецьких медіа з’явилася інформація про загадковий авіварейс із Сирії  до РФ. Цей рейс намагалися пов’язати із перевезенням першої партії сирійських бойовиків, завербованих РФ для війни проти України.

Про спроби РФ знайти найманців на Близькому Сході, читайте Сирійський легіон Путіна: на яку допомогу може розраховувати РФ

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Війна з РФ Вірменія Сирія

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