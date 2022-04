Вірменія не сприятиме транзиту найманців на війну з Україною – Пашинян

Прем’єр-міністр Вірменії спростовує інформацію про те, що Вірменія ніби то забезпечила транзит для найманців із Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пашинян пише на своїй сторінці у twitter.

"Очевидно, що Вірменія, яка постраждала від найманців-терористів у нагірно-карабахській війні два роки тому, ніколи не стане сприяти переміщенню та розгортанню бойовиків-терористів до України через вірменську територію",- пише він.

It is obvious that #Armenia, which suffered from involvement of mercenary-terrorists in #NagornoKarabakh war two years ago, can never contribute to transfer & deployment of foreign terrorist fighters to #Ukraine through the territory of Armenia.