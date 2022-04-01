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Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян

Пятница, 1 апреля 2022, 01:21

Премьер-министр Армении опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пашинян пишет на своей странице в twitter.

"Очевидно, что Армения, пострадавшая от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", - пишет он.

Напомним, накануне в турецких медиа появилась информация о загадочном авиварейсе из Сирии в РФ. Этот рейс пытались связать с перевозкой первой партии сирийских боевиков, завербованных РФ для войны против Украины.

О попытках РФ найти наемников на Ближнем Востоке читайте Сирийский легион Путина: на какую помощь может рассчитывать РФ

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Война с РФ Армения Сирия

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