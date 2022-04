Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян

Премьер-министр Армении опровергает информацию о том, что Армения якобы обеспечила транзит для наемников из Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Пашинян пишет на своей странице в twitter.

"Очевидно, что Армения, пострадавшая от наемников-террористов в нагорно-карабахской войне два года назад, никогда не станет способствовать перемещению и развертыванию боевиков-террористов в Украину через армянскую территорию", - пишет он.

