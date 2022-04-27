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Президент Эстонии подписал закон о запрете символов в поддержку войны РФ против Украины

Среда, 27 апреля 2022, 15:14

Президент Эстонии подписал закон, принятый парламентом на прошлой неделе, о запрете использования в общественном пространстве символики, обозначающей одобрение войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

В финальном третьем чтении законопроект поддержали 69 депутатов. Трое проголосовали против, еще 11 – не стали голосовать.

Закон запрещает открытую демонстрацию "символики, использованной при совершении акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления". Под запрет попадают и символы, получившие распространение как знак одобрения агрессивной войны РФ против Украины, и более давняя символика, как георгиевская лента. Для физических лиц законом предусмотрен штраф в размере до 1200 евро или арест.

Ранее в Эстонии в связи с приближением 9 мая и годовщины так называемой "Бронзовой ночи" - беспорядков из-за переноса советского памятника неизвестному солдату из центра Таллинна - запретили тематические мероприятия, на которых используются военная символика СССР и современной России.

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Война с РФ Эстония

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