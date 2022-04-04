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Президент Вучич виграє вибори у Сербії –екзит-пол

Понеділок, 4 квітня 2022, 00:15

Діючий президент Сербії виграє нові президентські вибори, а його партія знову здобуде найбільшу фракцію у сербському парламенті.

Як повідомляє "Європейьска правда" іх посиланням на N1, такими є результати екзит-полу, проведеного разом Ipsos та Центром за вільні вибори та демократію (CeSID).

Згідно ньому, на дострокових парламентських виборах коаліція президента Вучича "Разом можемо все" лідирує з 43,6% голосі. Це дещо менше, аніж отримала політсила Вучича на парламентських виборах 2020 року (60%), однак допомогу президенту можуть скласти союзники із Соціалістичної партії – екзит-пол дає їм 11,6% та третє місце.

На другому місці – опозиційна коаліція "Єдність заради перемоги" (12,9%).

На президентських виборах Вучич може виграти навіть у першому турі – екзит-пол дає йому  59,8% голосов. 

Нагадаємо, 3 квітня у Сербії пройшли президентські та парламентські вибори, на яких чинний президент Олександр Вучич та його Прогресивна партія протистоять опозиції, яка обіцяє боротися з корупцією та покращувати захист довкілля.

Вучич балотується на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність на тлі вторгнення Росії в Україну, яке поставило Сербію під тиск Заходу, що змусило обирати між її традиційними зв'язками з Москвою та прагненням приєднатися до Європейського союзу.

Детальніше читайте у статті - "Маленький Путін": як зміниться курс Сербії після переформатування влади

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