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Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол

Понедельник, 4 апреля 2022, 00:15

Действующий президент Сербии выиграет новые президентские выборы, а его партия снова обретет самую большую фракцию в сербском парламенте.

Как сообщает "Европейская правда" их ссылкой на N1, таковы результаты экзит-пола, проведенного вместе Ipsos и Центром за свободные выборы и демократию (CeSID).

Согласно ему, на досрочных парламентских выборах коалиция президента Вучича "Вместе можем все" лидирует с 43,6% голоса. Это несколько меньше, чем получила политсила Вучича на парламентских выборах 2020 года (60%), однако помощь президенту могут оказать союзники из Социалистической партии – экзит-пол дает им 11,6% и третье место.

На втором месте – оппозиционная коалиция "Единство ради победы" (12,9%).

На президентских выборах Вучич может выиграть даже в первом туре – экзит-полл дает ему 59,8% голосов.

Напомним, 3 апреля в Сербии прошли президентские и парламентские выборы, на которых действующий президент Александр Вучич и его Прогрессивная партия противостоят оппозиции, обещающей бороться с коррупцией и улучшать защиту окружающей среды.

Вучич баллотируется на второй пятилетний срок, обещая мир и стабильность на фоне вторжения России в Украину, которое поставило Сербию под давлением Запада, заставившего выбирать между ее традиционными связями с Москвой и стремлением присоединиться к Европейскому союзу.

Детальнее читайте в статье "Маленький Путин": как изменится курс Сербии после переформатирования власти.

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Сербия выборы Друзья Путина

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