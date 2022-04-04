Румунія скасовує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників

Румунія з 5 квітня скасує усі вимоги щодо дозволів для українських перевізників, що спростить логістичні проблеми в умовах війни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Кілька хвилин тому отримали офіційне підтвердження румунських колег на наш запит про повне скасування усіх видів міжнародних дозволів для українських перевізників", - заявив він.

За його словами, нові правила набудуть чинності з опівночі 5 квітня.

"В умовах закриття кордонів з РФ це дозволить українським перевізникам скористатись альтернативним маршрутом повернення транспортних засобів, вантажів і водіїв з території Азербайджану, Туркменістану та Узбекистану", - пояснив Найєм.

Румунія стала п’ятою державою ЄС, що пішла на спрощення вимог до українських перевізників - слідом за Латвією, Словаччиною, Болгарією та Угорщиною.

Питання транспортних дозволів ще торік було серйозною перепоною зростанню експорту з України, а з Польщею ситуація була гранично складною.