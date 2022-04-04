Румыния отменяет все требования по разрешениям для украинских перевозчиков

Румыния с 5 апреля отменит все требования разрешений для украинских перевозчиков, что упростит логистические проблемы в условиях войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем.

"Несколько минут назад получили официальное подтверждение румынских коллег по нашему запросу о полной отмене всех видов международных разрешений для украинских перевозчиков", - заявил он.

По его словам, новые правила вступят в силу с полуночи 5 апреля.

"В условиях закрытия границ с РФ это позволит украинским перевозчикам воспользоваться альтернативным маршрутом возвращения транспортных средств, грузов и водителей с территории Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана", - пояснил Найем.

Румыния стала пятым государством ЕС, ушедшим на упрощение требований к украинским перевозчикам - вслед за Латвией, Словакией, Болгарией и Венгрией.

Вопрос транспортных разрешений еще в прошлом году был серьезным препятствием для роста экспорта из Украины, а с Польшей ситуация была предельно сложной.