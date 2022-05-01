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Зеленский вручил спикеру Палаты представителей США орден: детали встречи

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Воскресенье, 1 мая 2022, 10:00

В Офисе президента Украины рассказали детали встречи Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, прибывшей с визитом в Киев.

Сообщения пресс-служба опубликовала в воскресенье утром, сообщает "Европейская правда".

На встрече Зеленский выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Очень важны сигналы, которые сегодня дают США и президент Байден. Это и недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, а также решения по ленд-лизу – мы благодарны за это", – заявил Владимир Зеленский.

Он отметил важность обращения Президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 33 млрд долларов США.

Нэнси Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины президент Владимир Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.

 
Фото Офиса президента

Как сообщалось, в воскресенье в Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

О визите Нэнси Пелоси в Украину ранее не сообщалось.

На этой неделе Палата представителей США одобрила законопроект о ленд-лизе, который позволит более эффективно отправлять оружие, боеприпасы и оборудование в Украину.

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Война с РФ Зеленский США

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