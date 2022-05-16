Скандинавські країни пообіцяли гарантії безпеки Фінляндії і Швеції до вступу в НАТО

Норвегія, Данія та Ісландія пообіцяли надати підтримку "усіма необхідними засобами" Фінляндії та Швеції у випадку, якщо дві скандинавські країни зазнають нападу до набуття членства у НАТО.

Про це йдеться у заяві прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Безпека Фінляндії та Швеції важлива для нашої безпеки. Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова допомогти своїм північним сусідам усіма необхідними засобами, якщо вони стануть жертвою агресії на своїй території до отримання членства в НАТО", - заявив Стьоре.

Прем'єр-міністри Данії, Ісландії та Норвегії привітали рішення Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО та підкреслили, що всі країни Північної Європи поділяють цінності та принципи Альянсу.

"Це переломний момент для співпраці країн Скандинавії. Запевнення безпеки, які ми зараз даємо, надсилають чіткий сигнал. Ми зробимо все можливе для того, щоб забезпечити швидкий процес приєднання. Я сподіваюся, що Норвегія зможе дуже швидко ратифікувати протоколи про приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО", - сказав Стьоре.

У понеділок уряд Швеції оголосив, що офіційно подає заявку на членство в НАТО.

Раніше про аналогічне рішення оголосила Фінляндія.

Згідно з оголошеними планами, обидві країни подадуть заявки на приєднання до Альянсу разом.

Очікується, що юридичний процес вступу Фінляндії та Швеції у НАТО буде прискорений.

Дивіться пояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України, а також для європейської безпеки вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.