Скандинавские страны пообещали гарантии безопасности Финляндии и Швеции до вступления в НАТО

Норвегия, Дания и Исландия пообещали оказать поддержку "всеми необходимыми средствами" Финляндии и Швеции в случае, если две скандинавские страны подвергнутся нападению до членство в НАТО.

Об этом говорится в заявлении премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере в понедельник, сообщает "Европейская правда".

"Безопасность Финляндии и Швеции важна для нашей безопасности. Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова помочь своим северным соседям всеми необходимыми средствами, если они станут жертвой агрессии на своей территории до получения членства в НАТО", - заявил Стере.

Премьер-министры Дании, Исландии и Норвегии приветствовали решение Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО и подчеркнули, что все страны Северной Европы разделяют ценности и принципы Североатлантического альянса.

"Это переломный момент для сотрудничества стран Скандинавии. Заверения в безопасности, которые мы даем сейчас, посылают четкий сигнал. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить быстрый процесс присоединения. Я надеюсь, что Норвегия сможет очень быстро ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО", - сказал Стере.

В понедельник правительство Швеции объявило, что официально подает заявку на членство в НАТО.

Ранее об аналогичном решении объявила Финляндия.

Согласно объявленным планам, обе страны подадут заявки на присоединение к Альянсу вместе.

Ожидается, что юридический процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО тоже будет ускорен.

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