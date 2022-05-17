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Міністр фінансів Німеччини заявив, що готовий до конфіскації активів Центробанку Росії

Вівторок, 17 травня 2022, 11:04

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що відкритий для ідеї конфіскації російських державних активів для фінансування відновлення України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt та трьом іншим європейським виданням, пише "Європейська правда".

"Я політично відкритий для ідеї конфіскації іноземних активів Центрального банку Росії. Ми вже ведемо це обговорення у "Великій сімці" та ЄС, і пропозиції лежать на столі", - сказав Лінднер.

Щодо приватних російських активів, за словами міністра, необхідно подивитися, що можна зробити з погляду закону.

"Ми маємо поважати верховенство закону, навіть маючи справу з російськими олігархами", - додав він.

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Україна потребує від 500 до 600 мільярдів євро на реконструкцію зруйнованої російською війною інфраструктури.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на початку травня запропонувала почати роботу над амбітним пакетом відновлення України, який прокладе шлях для майбутнього України в Європейському Союзі.

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