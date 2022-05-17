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Министр финансов Германии заявил, что готов к конфискации активов Центробанка России

Вторник, 17 мая 2022, 11:04

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что открыт для идеи конфискации российских государственных активов для финансирования восстановления Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Handelsblatt и трем другим европейским изданиям, пишет "Европейская правда".

"Я политически открыт для идеи конфискации иностранных активов Центрального банка России. Мы уже ведем это обсуждение в "Большой семерке" и ЕС, и предложения лежат на столе", - сказал Линднер.

Относительно частных российских активов, по словам министра, нужно посмотреть, что можно сделать с точки зрения закона.

"Мы должны уважать верховенство закона, даже имея дело с российскими олигархами", – добавил он.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Украине потребуется от 500 до 600 миллиардов евро на реконструкцию разрушенной российской войной инфраструктуры.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале мая предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.

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