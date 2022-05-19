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На півдні Італії затонув буксир, є загиблі

Четвер, 19 травня 2022, 15:56

П'ятеро людей загинули після того, як буксир затонув біля південного узбережжя Італії під час перетягування понтона на маршруті між Італією та Албанією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Буксир Franco P надіслав тривожний сигнал у середу ввечері під час перебування на відстані приблизно 50 морських миль від міста Барі, йдеться в заяві італійської берегової охорони.

Наразі знайдено чотири тіла, ще одне помічено в морі.

Берегова охорона доставить тіла назад у Барі на південному сході Італії.

Капітана буксира врятувало хорватське судно під час рятувальної операції вночі, яка проходила в дуже бурхливому морі.

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Італія інциденти

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