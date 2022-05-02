Телефони прем'єра та міністра оборони Іспанії зламали шпигунською програмою

Уряд Іспанії заявив у понеділок, що телефони прем'єр-міністра Педро Санчеса та міністра оборони Маргарити Роблес стали мішенню шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Про це йдеться у публікації Politico, пише "Європейська правда".

Під час екстреної пресконференції глава адміністрації прем'єр-міністра Фелікс Боланьос заявив, що у травні та червні 2021 року "зовнішні" сили повністю зламали мобільний зв'язок уряду.

Уряд заявив, що телефон Санчеса був заражений двічі, і з обох телефонів було вилучено великі обсяги даних.

Боланьос сказав, що йдеться про зовнішнє втручання у телефони з-за меж офіційних органів Іспанії, що вважається незаконним.

Наразі уряд розслідує, чи зламали телефони інших високопоставлених членів органів влади.

Як показали недавні розслідування, Pegasus, розроблений ізраїльською компанією NSO Group, використовується державними установами та іншими організаціями по всьому світу для стеження за політиками, журналістами та активістами.

Шпигунське програмне забезпечення вже кілька тижнів потрапляє в заголовки газет Іспанії.

Нещодавнє розслідування показало, що щонайменше 65 каталонських політиків та активістів стали мішенню шпигунського програмного забезпечення.

Минулого року журналісти повідомили, що програмне забезпечення, ймовірно, використовувалося урядами у всьому світі, щоб стежити за опонентами.

У середу на пленарному засіданні Європейського парламенту планується обговорити використання програмного забезпечення Pegasus країнами ЄС проти окремих осіб, зокрема депутатів Європарламенту.