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Телефоны премьера и министра обороны Испании взломали шпионскую программу

Понедельник, 2 мая 2022, 14:23

Правительство Испании заявило в понедельник, что телефоны премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес стали мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus.

Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".

Во время экстренной пресс-конференции глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года "внешние" силы полностью взломали мобильную связь правительства.

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Правительство заявило, что телефон Санчеса был заражен дважды, и из обоих телефонов были похищены большие объемы данных.

Боланьос сказал, что речь идет о внешнем вмешательстве в телефоны из-за пределов официальных органов Испании, что считается незаконным.

В настоящее время правительство расследует, взломали ли телефоны других высокопоставленных членов органов власти.

Как показали недавние расследования, Pegasus, разработанный израильской компанией NSO Group, используется государственными учреждениями и другими организациями по всему миру для наблюдения за политиками, журналистами и активистами.

Шпионское программное обеспечение уже несколько недель попадает в заголовки газет Испании.

Недавнее расследование показало, что, по меньшей мере, 65 каталонских политиков и активистов стали мишенью шпионского программного обеспечения.

В прошлом году журналисты сообщили, что программное обеспечение, вероятно, использовалось правительствами по всему миру, чтобы следить за оппонентами.

В среду на пленарном заседании Европейского парламента планируется обсудить использование программного обеспечения Pegasus странами ЕС против отдельных лиц, в частности, депутатов Европарламента.

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Испания

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