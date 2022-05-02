Телефоны премьера и министра обороны Испании взломали шпионскую программу
Правительство Испании заявило в понедельник, что телефоны премьер-министра Педро Санчеса и министра обороны Маргариты Роблес стали мишенью шпионского программного обеспечения Pegasus.
Об этом говорится в публикации Politico, пишет "Европейская правда".
Во время экстренной пресс-конференции глава администрации премьер-министра Феликс Боланьос заявил, что в мае и июне 2021 года "внешние" силы полностью взломали мобильную связь правительства.
Правительство заявило, что телефон Санчеса был заражен дважды, и из обоих телефонов были похищены большие объемы данных.
Боланьос сказал, что речь идет о внешнем вмешательстве в телефоны из-за пределов официальных органов Испании, что считается незаконным.
В настоящее время правительство расследует, взломали ли телефоны других высокопоставленных членов органов власти.
Как показали недавние расследования, Pegasus, разработанный израильской компанией NSO Group, используется государственными учреждениями и другими организациями по всему миру для наблюдения за политиками, журналистами и активистами.
Шпионское программное обеспечение уже несколько недель попадает в заголовки газет Испании.
Недавнее расследование показало, что, по меньшей мере, 65 каталонских политиков и активистов стали мишенью шпионского программного обеспечения.
В прошлом году журналисты сообщили, что программное обеспечение, вероятно, использовалось правительствами по всему миру, чтобы следить за оппонентами.
В среду на пленарном заседании Европейского парламента планируется обсудить использование программного обеспечения Pegasus странами ЕС против отдельных лиц, в частности, депутатов Европарламента.