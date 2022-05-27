Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США

Іранська революційна гвардія заявила в п'ятницю про затримання двох грецьких нафтових танкерів у Перській затоці.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA, пише "Європейська правда"

"ВМС Іранської революційної гвардії сьогодні затримали два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки", - йдеться в заяві.

За які саме порушення затримані кораблі, не вказується.

У п’ятницю в МЗС Ірану був викликаний тимчасовий повірений у справах Швейцарії в Тегерані як представник інтересів США у зв'язку із затриманням іранського танкера з паливом у грецькому Карістос.

Йому висловили протест і закликали до негайного звільнення судна та його вантажу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.