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Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США

П'ятниця, 27 травня 2022, 20:19

Іранська революційна гвардія заявила в п'ятницю про затримання двох грецьких нафтових танкерів у Перській затоці.

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA, пише "Європейська правда"

"ВМС Іранської революційної гвардії сьогодні затримали два грецькі танкери за порушення у водах Перської затоки", - йдеться в заяві.

За які саме порушення затримані кораблі, не вказується.

У п’ятницю в МЗС Ірану був викликаний тимчасовий повірений у справах Швейцарії в Тегерані як представник інтересів США у зв'язку із затриманням іранського танкера з паливом у грецькому Карістос.

Йому висловили протест і закликали до негайного звільнення судна та його вантажу.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати конфіскували вантаж іранської нафти, що зберігався на борту російського судна поблизу Греції, і відправлять вантаж до США на борту іншого судна.

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Іран Греція США

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