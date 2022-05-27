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Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США

Пятница, 27 мая 2022, 20:19

Иранская революционная гвардия заявила в пятницу о задержании двух греческих нефтяных танкеров в Персидском заливе.

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA, пишет "Европейская правда".

"ВМС Иранской революционной гвардии сегодня задержали два греческих танкера за нарушения в водах Персидского залива", - говорится в заявлении.

За какие нарушения задержаны корабли, не указывается.

В пятницу в МИД Ирана был вызван временный поверенный в делах Швейцарии в Тегеране как представитель интересов США в связи с задержанием иранского танкера с топливом в греческом Каристосе.

Ему выразили протест и призвали к немедленному освобождению судна и его грузу.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты конфисковали груз иранской нефти, хранившийся на борту российского судна вблизи Греции, и отправят груз в США на борту другого судна.

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Иран Греция США

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