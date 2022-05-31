Санкції проти РФ зачепили понад 86% російських компаній

Санкції, що діють проти Росії, торкнулися 86,8% російських компаній.

Це випливає з "Моніторингу поточного стану бізнесу" – доповіді, яку підготував апарат уповноваженого при президенті РФ із захисту прав підприємців Бориса Титова, повідомляє "Интерфакс".

Як випливає з цього документа, 77,4% зачеплених запровадженими санкціями компаній змогли до них адаптуватися або розраховують це зробити, "а ось 11,7% цього зробити не зуміли і зупиняють бізнес – повністю або частково". 67,1% опитаних заявили, що відчувають результати економічного спаду.

Лише 10,4% опитаних у рамках дослідження підприємців заявили, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати. Серед проблем, що впливають на бізнес, 62,2% респондентів назвали спад попиту, "далі йдуть дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок та складності доставки з імпорту".

Понад 50% вважають, що уряд РФ недостатньо робить для роботи бізнесу в умовах санкцій, 35% вважають дії влади "спокійними та ефективними".

Як повідомлялося, Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Згідно з досягнутою домовленістю, ЄС заборонить ввезення російської нафти, яка доставляється по морю – це 75% російського експорту. Виняток зроблений для трубопровідної нафти. Але Німеччина та Польща до кінця року зобов’язалися зупинити і ці поставки – таким чином нафтове ембарго покриє 90% російського експорту до Європи.