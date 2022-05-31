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Санкции против РФ затронули более 86% российских компаний

Вторник, 31 мая 2022, 09:20

Санкции, действующие против России, затронули 86,8% российских компаний.

Это следует из "Мониторинга текущего состояния бизнеса" – доклада, который подготовил аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщает "Интерфакс".

Исходя из этого документа, 77,4% затронутых введенными санкциями компаний смогли к ним адаптироваться или рассчитывают это сделать, "а вот 11,7% этого сделать не сумели и останавливают бизнес полностью или частично". 67,1% опрошенных заявили, что ощущают результаты экономического спада.

Лишь 10,4% опрошенных в рамках исследования предпринимателей заявили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти. Среди проблем, влияющих на бизнес, 62,2% респондентов назвали спад спроса, "дальше идут дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту".

Более 50% отмечают, что правительство РФ недостаточно делает для работы бизнеса в условиях санкций, 35% считают действия властей "спокойными и эффективными".

Как сообщалось, Европейский Союз преодолел сопротивление ряда государств-скептиков и принял политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Согласно достигнутой договоренности, ЕС запретит ввоз доставляемой по морю российской нефти – это 75% российского экспорта. Исключение сделано для трубопроводной нефти. Но Германия и Польша до конца года обязались остановить и эти поставки – таким образом, нефтяное эмбарго покроет 90% российского экспорта в Европу.

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