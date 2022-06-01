Установки HIMARS, які США передадуть Україні, здатні вражати цілі на відстані 80 км

Високопоставлені посадовці адміністрації США підтвердили у вівторок, що Сполучені Штати відправлять Україні високомобільні артилерійські ракетні системи американського виробництва, відомі як HIMARS, в рамках 11-го пакету допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

За словами чиновників, HIMARS буде оснащено боєприпасами, які дозволять Україні запускати ракети на відстані близько 80 кілометрів (49 миль).

Це набагато менше, ніж максимальна дальність дії систем, яка становить близько 300 кілометрів, але набагато більше, ніж все, що було надіслано Україні на сьогодні. Наприклад, гаубиці M777, які США надіслали Україні минулого місяця, продемонстрували значне збільшення дальності та потужності в порівнянні з попередніми системами, але навіть вони досягли дальності близько 25 кілометрів.

Новий пакет допомоги в безпеці, який буде офіційно оголошено в середу, також включатиме радари повітряного спостереження, додаткову протитанкову зброю Javelin, протиброньове озброєння, артилерійські снаряди, гелікоптери, тактичну техніку та запчастини, щоб продовжити технічне обслуговування обладнання, повідомили чиновники.

Чиновники заявили, що США "не заохочують і не дозволяють Україні завдавати удари за її межами" і "не прагнуть затягувати війну".

Посадовці також наголосили, що нові ракетні системи допоможуть поставити Україну "на найсильнішу позицію за столом переговорів" з Росією, і повторили, що США "не будуть тиснути на український уряд публічно чи приватно, щоб він пішов на будь-які територіальні поступки".

Як повідомлялося, президент США Джо Байден у статті в New York Times заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні більш досконалі ракетні системи та боєприпаси.