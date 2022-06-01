Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Установки HIMARS, которые США передадут Украине, способны поражать цели на расстоянии 80 км.

Среда, 1 июня 2022, 07:46

Высокопоставленные должностные лица администрации США подтвердили во вторник, что США отправят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS, в рамках 11-го пакета помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

По словам чиновников, HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 километров (49 миль).

Это гораздо меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но гораздо больше, чем все, что было направлено Украине на сегодняшний день. Например, гаубицы M777, которые США послали Украине в прошлом месяце, продемонстрировали значительное увеличение дальности и мощности по сравнению с предыдущими системами, но даже достигли они дальности около 25 километров.

Новый пакет помощи в безопасности, который будет официально объявлен в среду, также будет включать радары воздушного наблюдения, дополнительное противотанковое оружие Javelin, противоброневое вооружение, артиллерийские снаряды, вертолеты, тактическую технику и запчасти, чтобы продолжить техническое обслуживание оборудования.

Чиновники заявили, что США "не поощряют и не позволяют Украине наносить удары за ее пределами" и "не стремятся затягивать войну".

Чиновники также подчеркнули, что новые ракетные системы помогут поставить Украину "на сильнейшую позицию за столом переговоров" с Россией, и повторили, что США "не будут давить на украинское правительство публично или частно, чтобы оно пошло на какие-либо территориальные уступки".

Как сообщалось, президент США Джо Байден в статье в New York Times заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ США

Статьи

Отплата для РФ: что нужно сделать Украине и союзникам, чтобы запустить механизм репараций

Как запустить механизм послевоенных репараций от России? Для того чтобы этот механизм заработал, уже сейчас стоит найти ответы на несколько вопросов (укр.)
31 мая 2022 — Елена Перепелинская, Сергей Уваров, для Европейской правды

Шаг навстречу ЕС: удастся ли Польше уладить резкий конфликт с Еврокомиссией

Завершение конфликта Варшавы и Брюсселя очень желательно для Украины. Однако польские власти выполнили не все требования ЕС, необходимые для разблокировки финансирования (укр.)
30 мая 2022 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

"Притеснений венгерской общины в Украине никогда не было". Откровенный рассказ украинского венгра

Венгры – это не только Орбан. Разговор, который мы записали, способен переломить ваше представление об украинских венграх.
30 мая 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда