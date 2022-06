США відреагували на "смертний вирок" британцям у "ДНР"

Сполучені Штати стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликають РФ дотримуватися норм гуманітарного права.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - йдеться у повідомленні.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.