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США відреагували на "смертний вирок" британцям у "ДНР"

П'ятниця, 10 червня 2022, 07:58

Сполучені Штати стурбовані винесенням смертного вироку трьом іноземним громадянам у так званій "ДНР" і закликають РФ дотримуватися норм гуманітарного права.

Про це написав у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда".

"Ми серйозно стурбовані повідомленнями про фіктивний "суд" та вироками щодо комбатантів, які законно служать у Збройних силах України. Ми закликаємо Росію та підконтрольні їй сили поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права та захист, надані військовополоненим", - йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що "суд" над громадянами Великої Британії в окупованому Донецьку є нікчемним і має пропагандистський характер.

9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та в скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Міністерка закордонних справ Великої Британії засудила "засудження до смертної кари" британців Ейдена Асліна та Шона Піннера в так званому суді в окупованому Донецьку.

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