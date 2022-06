США отреагировали на "смертный приговор" британцам в "ДНР"

Соединенные Штаты обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в так называемой ДНР и призывают РФ соблюдать нормы гуманитарного права.

Об этом написал в Twitter госсекретарь США Этони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

"Мы серьезно обеспокоены сообщениями о фиктивном "суде" и приговорами комбатантам, которые законно служат в Вооруженных силах Украины. Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы уважать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", - говорится в сообщении.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war.