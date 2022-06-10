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Макрон може відвідати Україну після рішення про статус кандидата на членство в ЄС

П'ятниця, 10 червня 2022, 19:04

Президент Франції Емманюель Макрон може відвідати Україну після того, як ЄС вирішить питання з її статусом кандидата на членство.

Про це в п’ятницю повідомило джерело в Єлисейському палаці, яке цитує CNN, пише "Європейська правда".

"Ми чекаємо на рішення Комісії (щодо статусу кандидата на членство в ЄС). Рішенням може бути надання Україні статусу кандидати. Ми визначимо час візиту (Макрона) відповідно до цих параметрів", – зазначив співрозмовник журналістів.

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон наступного тижня запланував візити до Румунії та Молдови для вираження солідарності Парижа з європейськими союзниками, які найбільш вразливі через війну в Україні.

На питання, чи планується візит президента Франції до України, в Єлисейському палаці відповіли, що поїздка відбудеться, коли Париж вважатиме, що вона "буде найбільш корисною для президента України Володимира Зеленського".

Нагадаємо, у четвер у телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським Макрон підкреслив, що його країна залишається на боці України. Макрон запитав у Зеленського про потреби у військовій техніці, політичній та фінансовій підтримці та гуманітарній допомозі.

Крім того, Макрон пообіцяв у разі потреби надати Україні більше важкого озброєння.

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Макрон Вступ до ЄС Франція

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