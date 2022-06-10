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Макрон может посетить Украину после решения о статусе кандидата в ЕС

Пятница, 10 июня 2022, 19:04

Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину после того, как ЕС решит вопрос о ее статусе кандидата на членство.

Об этом в пятницу сообщил источник в Елисейском дворце, цитируемый CNN, пишет "Европейская правда".

"Мы ждем решения Комиссии (по статусу кандидата на членство в ЕС). Решением может быть предоставление Украине статуса кандидата. Мы определим время визита (Макрона) в соответствии с этими параметрами", - отметил собеседник журналистов.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон на следующей неделе запланировал визиты в Румынию и Молдову для выражения солидарности Парижа с европейскими союзниками, наиболее уязвимыми из-за войны в Украине.

На вопрос, планируется ли визит президента Франции в Украину, в Елисейском дворце ответили, что поездка состоится, когда Париж сочтет, что она "будет наиболее полезна для президента Украины Владимира Зеленского".

Напомним, в четверг в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским Макрон подчеркнул, что его страна остается на стороне Украины. Макрон спросил Зеленского о нуждах в военной технике, политической и финансовой поддержке и гуманитарной помощи.

Кроме того, Макрон пообещал при необходимости предоставить Украине больше тяжелого вооружения.

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Макрон Вступление в ЕС Франция

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