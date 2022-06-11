У Вільнюсі відкрили перший в ЄС український центр для біженців

У Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі український центр для громадян, які були вимушені виїхати з України через війну.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України, повідомляє "Європейська правда".

Культурний осередок створили за ініціативою перших леді двох країн - Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє. Приміщення для нього надав Університет Вітовта Великого.

Головою українського центру у Вільнюсі став підписант Акта про незалежність Литви, колишній посол Литви в Україні Альгірдас Кумжа.

За задумом, український центр стане місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих.

Тут можна буде залишити дітей на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи присвятити час хобі.

Центр також буде майданчиком для культурної дипломатії між країнами, презентуватиме Україну, її культуру та самобутність у Литві, братиме участь в академічній діяльності, тут проводитимуть творчі зустрічі, концерти, інші заходи.

З початку російської агресії Литва прийняла понад 50 тисяч українських біженців.



