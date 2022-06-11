В Вильнюсе открыли первый в ЕС украинский центр для беженцев

В Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе украинский центр для граждан, вынужденных уехать из Украины из-за войны.

Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины, сообщает "Европейская правда".

Культурный центр создали по инициативе первых леди двух стран - Елены Зеленской и Дианы Науседене. Помещение ему предоставил Университет Витовта Великого.

Главой украинского центра в Вильнюсе стал подписант Акта о независимости Литвы, бывший посол Литвы в Украине Альгирдас Кумжа.

По замыслу украинский центр станет местом обучения, профориентации, психологической помощи, отдыха для детей, молодежи и взрослых.

Здесь можно будет оставить детей на внешкольные занятия, посетить лекции, образовательные курсы или посвятить время хобби.

Центр также будет площадкой для культурной дипломатии между странами, представит Украину, ее культуру и самобытность в Литве, будет участвовать в академической деятельности, здесь будут проводить творческие встречи, концерты, другие мероприятия.

С начала российской агрессии Литва приняла более 50 тысяч украинских беженцев.