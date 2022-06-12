Ліві випереджають блок Макрона на парламентських виборах у Франції: попередні результати

Блок лівих партій на чолі з Жан-Люком Меланшоном за попередніми даними лідирує в першому турі виборів до парламенту Франції, що відбувся в неділю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, ліві партії здобувають 25,7% голосів виборців, тоді як блок "Разом!" на чолі з президентом Емманюелем Макроном отримав 25%.

На третьому місці – партія "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка йшла на вибори самостійно, із результатом 19,3%, тоді як блок правих партій "Республіканці" попередньо здобуває лише 11,6%.

Як зазначає Le Figaro, попри друге місце в першому турі блок "Разом!" має шанси здобути більшість голосів за результатами другого туру парламентських виборів 19 червня.

За оцінками, "Разом!" можуть отримати від 275 до 310 місць у Національній асамблеї – для абсолютної більшості потрібно 289 депутатів.

Якщо Макрон отримає лише відносну більшість, він змушений буде співпрацювати з іншими парламентськими групами для затвердження своїх законів.

На попередніх виборах 2017 року центристська партія Макрона "Вперед, Республіка!" здобула абсолютну більшість місць — 308, а в об'єднанні з партією "Демократичний рух" центристський блок налічував 350 депутатів.

Другий тур виборів відбудеться 19 червня, і остаточні результати стануть відомими після цієї дати.

Попередні дані свідчать, що в голосуванні в неділю взяли участь близько 48 мільйонів виборців. Станом на 17:00 за місцевим часом явка на парламентських виборах у Франції становила 39,42%, що менше за показник 2017 року (40,75%).