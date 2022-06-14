Прем'єр Словаччини закликав Шольца підтримати Україну як кандидата в ЄС і приїхати в Київ

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер під час візиту до Берліна закликав канцлера Олафа Шольца підтримати Україну, Грузію та Молдову як кандидатів на членство в ЄС.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

"Ми маємо розуміти, що розширення є обов'язковим. Світу потрібна Європа, щоби бути сильною. І країни чекають", — сказав Гегер в інтерв'ю перед двосторонньою зустріччю з Шольцем.

Пізніше на пресконференції з Гегером Шольц ухилився від чіткої відповіді про заявку України на членство, сказавши лише: "Ми як ЄС продовжуємо те, що робили досі: діємо в єдності".

Гегер сказав в інтерв'ю, що прийняття України чи інших країн як офіційних кандидатів у члени ЄС буде лише першим кроком і що будь-який подальший прогрес на шляху до їх фактичного включення до блоку має бути "заснований на заслугах".

"Ми не робитимемо жодних потурань, ми не знижуватимемо критеріїв", - сказав він.

Словацький лідер додав, що будь-яка країна повинна мати можливість подати заявку на членство в ЄС, але туди мають потрапити лише ті, хто повністю продемонструє необхідну волю для проведення необхідних демократичних та інституційних реформ.

"Кожній країні має бути надана можливість для індивідуальних зусиль, щоб стати членом ЄС. І залежно від їхніх зусиль вони вирішать, коли вони стануть членами", — сказав Гегер.

Гегер також привітав повідомлення про те, що Шольц, який не їздив до Києва з початку російського вторгнення, тепер планує відвідати українську столицю.

"Побачити це на власні очі — зовсім інша справа. Так, те, що бачимо по телевізору, це вже жах, але коли ти там, ти краще розумієш боротьбу українців і те, що відбувається. Жорстокість війни. Ви бачите, як будинки мирних жителів розбомбили вщент, вам потрібно побачити це на власні очі, поговорити з людьми, щоб справді зрозуміти це", - сказав він.

Раніше Politico повідомило, що Єврокомісія планує у своєму висновку щодо заявки України на вступ до ЄС рекомендувати надати їй статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

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