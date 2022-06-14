Премьер Словакии призвал Шольца поддержать Украину как кандидата в ЕС и приехать в Киев

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер во время визита в Берлин призвал канцлера Олафа Шольца поддержать Украину, Грузию и Молдову как кандидатов на членство в ЕС.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны понимать, что расширение является обязательным. Миру нужна Европа, чтобы быть сильной. И страны ждут", — сказал Хегер в интервью перед двусторонней встречей с Шольцем.

Позже на пресс-конференции с Хегером Шольц уклонился от четкого ответа о заявке Украины на членство, сказав лишь: "Мы, как ЕС, продолжаем то, что делали до сих пор: действуем в единстве".

Хегер сказал в интервью, что принятие Украины или других стран в качестве официальных кандидатов в члены ЕС будет лишь первым шагом и что любой дальнейший прогресс на пути к их фактическому включению в блок должен быть "основан на заслугах".

"Мы не будем делать никаких поблажек, мы не будем снижать критерии", - сказал он.

Словацкий лидер добавил, что любая страна должна иметь возможность подать заявку на членство в ЕС, но туда должны попасть только те, кто полностью продемонстрирует необходимую волю для проведения необходимых демократических и институциональных реформ.

"Каждой стране должна быть предоставлена ​​возможность для индивидуальных усилий, чтобы стать членом ЕС. И в зависимости от их усилий они решат, когда станут членами", — сказал Хегер.

Хегер также приветствовал сообщения о том, что Шольц, который не ездил в Киев с начала российского вторжения, теперь планирует посетить украинскую столицу.

"Увидеть это своими глазами — совсем другое дело. Да, то, что мы видим по телевизору, это уже ужас, но когда ты там, ты лучше понимаешь борьбу украинцев и то, что происходит. Жестокость войны. Вы видите, как дома мирных жителей разбомбили дотла, вам нужно увидеть это своими глазами, поговорить с людьми, чтобы действительно понять это", - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Еврокомиссия планирует в своем заключении по заявке Украины на вступление в ЕС рекомендовать предоставить ей статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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