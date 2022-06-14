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У Празі закриють центр прийому українських біженців

Вівторок, 14 червня 2022, 20:50

Адміністрація Праги у ніч на четвер закриє центр у районі Височани, який приймав насамперед українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Czech Radio.

Це пов'язано з перевантаженістю чеської столиці порівняно з іншими регіонами та недостатньою пропускною здатністю, повідомила влада Праги.

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Після закриття столичного Регіонального центру сприяння Україні (KACPU) держава забезпечить реєстрацію біженців у центрах в інших чеських регіонах. Про це журналістам у вівторок заявив віц-прем'єр-міністр та голова МВС Віт Ракушан.

 Зміна, за його словами, полягатиме лише в тому, що оформлення необхідних документів стане менш комфортним для тих, хто прибуває.

За словами Ракушана, всі центри допомоги нормалізують графік роботи з початку літніх канікул, і, залежно від кількості біженців, можуть, наприклад, скоротити години роботи.

Наприкінці травня повідомлялося, що з початку війни Росії проти України у Чехії тимчасовий захист отримали понад 350 тисяч людей. 

Тим часом у Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі український центр для втікачів від війни в Україні.

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Війна з РФ Чехія

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