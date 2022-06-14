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В Праге закроют центр приема украинских беженцев

Вторник, 14 июня 2022, 20:50

Администрация Праги в ночь на четверг закроет центр в районе Высочаны, принимавший в первую очередь украинских беженцев.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Czech Radio.

Это связано с перегруженностью чешской столицы по сравнению с другими регионами и недостаточной пропускной способностью, сообщили власти Праги.

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После закрытия столичного Регионального центра содействия Украине (KACPU) государство обеспечит регистрацию беженцев в центрах других чешских регионов. Об этом журналистам во вторник заявил вице-премьер-министр и глава МВД Вит Ракушан.

Изменение, по его словам, будет заключаться лишь в том, что оформление необходимых документов станет менее комфортным для прибывающих.

По словам Ракушана, все центры помощи нормализуют график работы с начала летних каникул, и в зависимости от количества беженцев могут, например, сократить часы работы.

В конце мая сообщалось, что с начала войны России против Украины в Чехии временную защиту получили более 350 тысяч людей.

Между тем, в Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе украинский центр для беглецов от войны в Украине.

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Война с РФ Чехия

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