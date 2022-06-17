Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання

П'ятниця, 17 червня 2022, 18:33

Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП.

Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.

Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на цей момент. 

За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військ на словенській землі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти - а не лише не програти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словенія Війна з РФ

Статті

ОНОВЛЕНО

"Операція Шольц". З якими умовами Україні відкрили двері в ЄС та хто змінив думку Німеччини

Найпроблемніша держава – це Нідерланди. Але Зеленський готовий довести їм, що він прагне втілювати реформи...
17 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Російське "газове салямі": як Путін використовує енергетику в новій війні проти ЄС

Якщо тактика "газового салямі" виявиться успішною для Путіна, це буде найкращим стимулом застосування її для повномасштабної війни в Європі.
16 червня 2022 — Олена Павленко, для Європейської правди

"Немає перепон для вступу до НАТО держав з окупованою територією"

Андрій Загороднюк: "Вимоги Києва "закрити небо" були нереалістичними. Україні доведеться повернутися до питання членства у НАТО, але створювати "конкурентів Альянсу"..."
16 червня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда