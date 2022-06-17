Словенія передала Україні 35 БМП, автомати і пропонує навчання

Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети та 35 БМП.

Про це повідомив міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець, пише "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

За його словами, наразі Словенія поставила в Україну автомати Калашникова, шоломи, бронежилети, інше обладнання та 35 бойових машин піхоти. Міністр додав, що постачання зброї цими днями ще триває.

Щодо нових поставок зброї, Шарець зазначив, що Словенія вичерпала свій арсенал того, що може надати на цей момент.

За його словами, у майбутньому Словенія може запропонувати Україні допомогу з розмінуванням та інструктаж або навчання для українських військ на словенській землі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібна зброя, яка доведе, що Захід справді прагне допомогти Україні перемогти - а не лише не програти.