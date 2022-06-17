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Словения передала Украине 35 БМП, автоматы и предлагает обучение

Пятница, 17 июня 2022, 18:33

Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты и 35 БМП.

Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

По его словам, в настоящее время Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить на данный момент.

По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктажом или обучением для украинских войск на словенской земле.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить - а не только не проиграть.

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Словения Война с РФ

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