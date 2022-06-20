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Самый реальный партнер Макрона отказался от переговоров о коалиции с его партией

Понедельник, 20 июня 2022, 08:54

Французская партия "Республиканцы", считавшаяся самым реальным партнером по коалиции для блока президента Эммануэля Макрона "Вместе", отказалась от переговоров и планирует остаться в оппозиции.

Об этом заявил лидер партии Кристиан Жакоб, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TF1 Info.

"Мы агитировали в оппозиции, мы в оппозиции и останемся, все очень понятно. Это будет, как мы всегда делали, конструктивная оппозиция, но настоящая оппозиция Эммануэлю Макрону, который все уничтожил. Его пятилетний срок был полным провалом, и это то, что сегодня показывает этот результат", – сказал Жакоб.

Президент Франции Эммануэль Макрон потерял абсолютное большинство в Национальной ассамблее во втором туре на парламентских выборах в воскресенье.

Президентский блок Эммануэля Макрона "Вместе" не получил 289 голосов, которые ему нужны, чтобы сохранить контроль над Ассамблеей. По итогам голосования у него всего 245 мест.

Возрождение ультраправых и альянса левых партий усложнит Эммануэлю Макрону возможность реализовать его внутреннюю повестку дня во время второго срока.

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Франция Макрон

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