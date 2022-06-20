Президент ПАРЄ привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я аплодую парламенту Україну за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.

I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH — Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022

У понеділок Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Ратифікація вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним "маркером цивілізованості".

Це рішення, що відкладалося багато років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України.

Детальніше про значення Стамбульської конвенції для євроінтеграції - у статті Гендер з обмеженнями: що змінить провал або успіх ратифікації Стамбульської конвенції