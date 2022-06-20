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Президент ПАРЄ привітав рішення Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію

Понеділок, 20 червня 2022, 14:17

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс привітав рішення Верховної ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я аплодую парламенту Україну за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую, спікеру Руслану Стефанчуку та українській делегації ПАРЄ на чолі з Марією Мезенцевою за забезпечення цього важливого рішення!", - йдеться у повідомленні.

У понеділок Верховна рада підтримала ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Ратифікація вважається гарним сигналом напередодні саміту ЄС щодо готовності України впроваджувати необхідні реформи, оскільки для держав-членів ЄС це є своєрідним "маркером цивілізованості". 

Це рішення, що відкладалося багато років - зокрема, через позицію Всеукраїнської ради церков - було особливо важливими для Нідерландів та Швеції, двох країн-скептиків, які зрештою погодилися підтримати статус кандидата для України. 

Детальніше про значення Стамбульської конвенції для євроінтеграції - у статті Гендер з обмеженнями: що змінить провал або успіх ратифікації Стамбульської конвенції

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