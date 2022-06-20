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Зеленський: прогресу в переговорах щодо експорту зерна поки немає

Понеділок, 20 червня 2022, 19:34

Україна поки не досягла прогресу в багатосторонніх переговорах щодо розблокування морського експорту зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму зверненні до Африканського союзу в понеділок заявив президент Володимир Зеленський.

Він сказав, що Африка перебуває "фактично в заручниках у тих, хто розв’язав війну проти нашої держави".

"Морський шлях – основний для аграрного сектору нашої держави. А український аграрний експорт – це одна з основ стабільності глобального ринку продовольства. Україна – один з основних постачальників пшениці, соняшникової олії, кукурудзи. За експертними підрахунками, від експорту нашого продовольства залежить життя близько чотирьохсот мільйонів людей у різних країнах світу", – пояснив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що в умовах морської блокади Київ намагається налагодити експорт продовольства залізницею і через порти сусідніх країн, але вони мають меншу пропускну здатність і є дорожчими.

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"Ми ведемо складні багаторівневі переговори, щоб розблокувати наші українські порти. Але ви бачите – прогресу поки що немає. Бо поки не знайдений реальний інструмент, щоб гарантувати, що Росія не атакує їх знову. Ось чому продовольча криза у світі зберігатиметься, поки триває ця колонізаторська війна, війна Росії проти нашої держави, і поки заблоковані наші порти", – додав він.

Росія блокує акваторію Чорного моря, через що Україна не може експортувати своє продовольство морським шляхом.

Раніше заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

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Зеленський Війна з РФ

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