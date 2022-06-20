Зеленский: прогресса в переговорах по экспорту зерна пока нет

Украина пока не добилась прогресса в многосторонних переговорах по разблокированию морского экспорта зерна.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем обращении к Африканскому союзу в понедельник заявил президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что Африка находится "фактически в заложниках тех, кто развязал войну против нашего государства".

"Морской путь – основной для аграрного сектора нашего государства. А украинский аграрный экспорт – это одна из основ стабильности глобального рынка продовольствия. Украина – один из основных поставщиков пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы. По экспертным подсчетам, от экспорта нашего продовольствия зависит жизнь около четырехсот миллионов людей в разных странах мира", – объяснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что в условиях морской блокады Киев пытается наладить экспорт продовольствия по железной дороге и через порты соседних стран, но они имеют меньшую пропускную способность и являются более дорогими.

"Мы ведем сложные многоуровневые переговоры, чтобы разблокировать наши украинские порты. Но вы видите – прогресса пока нет. Потому что пока не найден реальный инструмент, чтобы гарантировать, что Россия не атакует их снова. Вот почему продовольственный кризис в мире будет сохраняться, пока продолжается эта колонизаторская война, война России против нашего государства, и пока заблокированы наши порты", – добавил он.

Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна предложила внести вклад в урегулирование глобального продовольственного кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов.