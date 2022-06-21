Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Проросійського експрезидента Молдови лишили під домашнім арештом

Вівторок, 21 червня 2022, 20:18

Колишній президент Молдови Ігор Додон, якого звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією, залишиться під домашнім арештом ще на 30 діб.

Рішення ухвалив 21 червня суд у Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням про Newsmaker.

"Цього й варто було очікувати в умовах реформованої юстиції", — заявив Додон журналістам, додавши, що оскаржить рішення суду в апеляційній палаті Кишинева.

Також під арештом ще на 30 діб залишиться родич Додона Петру Мериняну, який також проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента. Мериняну залишається у в'язниці №13.

Слід зазначити, Петру Мериняну — той фігурант справи, який намагався проковтнути розписку. Його затримали 25 травня разом із Додоном після обшуків.

Нагадаємо, 21 червня суд Чекан розглядав клопотання прокурора про продовження на 30 діб домашнього арешту експрезидентові Ігорю Додону.

26 травня Ігоря Додона помістили під домашній арешт на 30 діб.  Усі звинувачення проти Додона пов'язані з так званою справою про "кульок". 

Історія Додона та "кулька", який йому передав екслідер Демпартії Володимир Плахотнюк, розпочалася у 2019 році. 

Читайте більше про цю справу: Зрада президента: як Молдова дійшла до арешту Додона та що це змінить у відносинах з РФ.

У Кремлі, коментуючи справу Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова

Статті

Тривалість вступу до ЄС тепер залежить тільки від України

Чим швидше ЄС запропонує Україні розпочати процес вступу та зобов’яжеться виконувати потужну програму підтримки перед вступом, тим кращим буде результат.
21 червня 2022 — Керсті Кальюлайд, Вольфганг Ішінгер, YES

Держава-не-кандидат: як Грузія переживає відмову ЄС та що буде далі

Чи викличе відмова ЄС надати Грузії статус кандидата масові протести у країні? І чи готова грузинська влада до "роботи над помилками"?
21 червня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда

Подвійний удар по Макрону: що змінили вибори у Франції і що це означає для України

Результат другого туру став "холодним душем" для Еммануеля Макрона. Як Франція виходитиме з цієї кризи та як це вплине на її зовнішню політику?
21 червня 2022 — Юрій Панченко, Надія Коваль