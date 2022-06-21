Проросійського експрезидента Молдови лишили під домашнім арештом

Колишній президент Молдови Ігор Додон, якого звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією, залишиться під домашнім арештом ще на 30 діб.

Рішення ухвалив 21 червня суд у Кишиневі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням про Newsmaker.

"Цього й варто було очікувати в умовах реформованої юстиції", — заявив Додон журналістам, додавши, що оскаржить рішення суду в апеляційній палаті Кишинева.

Також під арештом ще на 30 діб залишиться родич Додона Петру Мериняну, який також проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента. Мериняну залишається у в'язниці №13.

Слід зазначити, Петру Мериняну — той фігурант справи, який намагався проковтнути розписку. Його затримали 25 травня разом із Додоном після обшуків.

Нагадаємо, 21 червня суд Чекан розглядав клопотання прокурора про продовження на 30 діб домашнього арешту експрезидентові Ігорю Додону.

26 травня Ігоря Додона помістили під домашній арешт на 30 діб. Усі звинувачення проти Додона пов'язані з так званою справою про "кульок".

Історія Додона та "кулька", який йому передав екслідер Демпартії Володимир Плахотнюк, розпочалася у 2019 році.

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У Кремлі, коментуючи справу Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ".