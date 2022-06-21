Пророссийский экс-президент Молдовы был оставлен под домашним арестом

Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией, останется под домашним арестом еще на 30 суток.

Решение принял 21 июня суд в Кишиневе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Этого и следовало ожидать в условиях реформированной юстиции", - заявил Додон журналистам, добавив, что обжалует решение суда в апелляционной палате Кишинева.

Также под арестом еще на 30 суток останется родственник Додона Петру Мериняну, также проходящему подозреваемым по делу против бывшего президента. Мериняну остается в тюрьме №13.

Следует отметить, что Петру Мериняну — тот фигурант дела, который пытался проглотить расписку. Его задержали 25 мая вместе с Додоном после обысков.

Напомним, 21 июня суд Чекан рассматривал ходатайство прокурора о продлении на 30 суток домашнего ареста экспрезиденту Игорю Додону.

26 мая Игорь Додон был помещен под домашний арест на 30 суток. Все обвинения против Додона связаны с так называемым делом о "кульках".

История Додона и "кулька", переданного ему экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, началась в 2019 году.

В Кремле, комментируя дело Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием приверженцев дружеских отношений с РФ".