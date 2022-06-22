США заявили про зобов’язання захисту Литви на тлі погроз Росії

Сполучені Штати заявили у вівторок, що вони твердо підтримують Литву та своє зобов'язання НАТО щодо захисту держав-членів після того, як Росія стала погрожувати балтійській країні через транзитні обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО і ми підтримуємо Литву", - цитує заяву Неда Прайса журналістам агентство AFP.

"Зокрема, наша прихильність до п'ятої статті НАТО - мова про те, що напад на одного означатиме напад на всіх - це зобов'язання з боку Сполучених Штатів є непорушним", - сказав він.

Прайс зазначив, що Сполучені Штати вітають "безпрецедентні економічні заходи", вжиті Литвою та іншими країнами проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Відповідаючи на запитання про заяви Росії, Прайс сказав, що ми не збираємося спекулювати на російському брязканні зброєю чи російському вихвалянні і "навіть не хочемо давати їм додатковий ефірний час".

Литва оголосила про обмеження залізничного транзиту товарів, що підпадають під санкції ЄС, до Калінінградської області - ізольованого російського анклаву між Литвою та Польщею.

Росія попередила, що обов'язково відповість на "ворожі дії".