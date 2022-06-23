Більшість німців вважають неможливим повернення до нормальних відносин з РФ за Путіна

Більшість німців вважають, що німецько-російські відносини назавжди зіпсовані через агресивну війну Росії проти України.

Про це свідчить опитування, проведене інститутом громадської думки Forsa на замовлення журналу International Politik, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Більше двох третин опитаних (71%) вважають неможливим повернення відносин між Росією та Німеччиною до того рівня, на якому вони перебували до початку війни, за президентства Владіміра Путіна.

Трохи менш як чверть опитаних (24%) вважають, що після закінчення війни відносини можуть повернутися до того стану, в якому вони були до війни.

Крім того, у східній Німеччині 81% людей вважають, що німецько-російські відносини залишаться безнадійно зіпсованими навіть після закінчення війни, тоді як на заході таку думку підтримують 69%.

Як повідомлялося, більше половини мешканців Німеччини, які мають право голосу, підтримують приєднання України до ЄС у найближчі кілька років.