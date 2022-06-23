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Большинство немцев считают невозможным возврат к нормальным отношениям с РФ при Путине.

Четверг, 23 июня 2022, 08:34

Большинство немцев считают, что немецко-российские отношения навсегда испорчены из-за агрессивной войны России против Украины.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом общественного мнения Forsa по заказу журнала International Politik, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Более двух третей опрошенных (71%) считают невозможным возвращение отношений между Россией и Германией к тому уровню, на котором они находились до начала войны, при президентстве Владимира Путина.

Чуть менее четверти опрошенных (24%) считают, что после войны отношения могут вернуться к тому состоянию, в котором они были до войны.

Кроме того, в восточной Германии 81% людей считают, что немецко-российские отношения останутся безнадежно испорченными даже после окончания войны, в то время как на западе такое мнение поддерживают 69%.

Как сообщалось, более половины граждан, имеющих право голоса, поддерживают присоединение Украины к ЕС в ближайшие несколько лет.

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Путин Германия Война с РФ

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