У Орбана заявили, що не хочуть ніяких нових санкцій проти Росії 

Радник прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана заявив, що ЄС варто припинити розширювати санкції проти Росії за розв’язану війну, натомість працювати над перемовинами про перемир’я.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі на полях саміту ЄС.

Радник Балаш Орбан (не родич прем’єра) сказав, що поки санкції ЄС створюють більше проблем самому Євросоюзу, аніж Росії, тому, на його думку, потрібно змінювати підхід.

"Врешті Європа опиниться на стороні, яка програє у цій війні, через економічні проблеми. Ми б рекомендували зупинити санкційний процес… Ми бачимо, що чим більші санкції запроваджуємо, тим важче нам. А Росія? Так, їм також боляче, але вони тримаються, і, більш того, навіть просуваються в Україні. Так, у нас є певні досягнення, але якщо так піде і далі, якщо логічно подумати - це закінчиться погано для нас. Тож треба подумати про щось інше - мирні переговори, припинення вогню, дипломатію. Це рішення, яке ми пропонуємо", - зазначив радник.

Нагадаємо, Угорщина серед країн ЄС зберігає чи не найбільшу енергозалежність від Росії. Через позицію Будапешта суттєво затрималося впровадження шостого пакету санкцій, оскільки Орбан намагався виторгувати для себе винятки. Також через його позицію під персональні санкції не потрапив патріарх Кіріл.

Попри звинувачення на адресу президента України у тому, що той нібито намагався завадити повторній перемозі його партії на виборах, Віктор Орбан не заперечував проти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Орбан заявив, що Україна має право захищатись від російського вторгнення, "навіть якщо букмекери не дають великих шансів", але додав, що Європі, на його думку, "треба говорити голосом миру".

21 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Орбаном, у якій запросив його відвідати Україну.

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